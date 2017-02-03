日本和欧盟就个人数据跨境转移启动谈判

【共同社2月3日电】日前获悉，日本政府和欧盟（EU）已开始就允许日本企业将在当地业务中获取的个人数据灵活转移至欧盟以外地区一事展开正式谈判。负责谈判的日本个人信息保护委员会相关负责人已赴欧洲与欧盟官员举行了会谈。

欧盟将于明年5月大幅加强个人数据保护规定。其中包括对违规企业处以巨额罚款等内容，恐将对在欧开展业务的日本企业造成影响。

日本政府希望与欧盟方面加紧协商，从而把对企业的影响减至最低程度，把通过签订协议相互允许跨境转移数据等纳入考虑范围。为准备与欧盟的谈判，日本政府已于2015年修改了《个人信息保护法》加强了相关规定。不过，因欧盟对数据保护要求严格，双方的谈判能否在短时间内完成尚是未知数。

欧盟的欧洲委员会1月10日表示拟与日韩两国优先谈判。此前日本政府一直在与欧方就启动谈判进行沟通。

即使是目前，欧盟原则上也禁止个人数据跨境转移，将日本企业欧洲子公司的员工数据传送至日本总部的行为也是禁止对象。企业通常会订立单独协议加以应对，但若保护得以加强，相关费用支出或将增加，也有可能成为中小企业进军欧盟的瓶颈。

作为例外，欧盟对其承认实施与其同等水平的个人信息保护制度的加拿大、新西兰等11个国家和地区允许数据跨境转移。美国则通过与欧盟签订特别协议实现了数据转移。日本在这方面落后，因此需要尽快采取应对措施。（完）