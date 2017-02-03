问答解读：养老金资金用于政治存忧 须保证独立性

【共同社2月3日电】日本政府内部近期提出了将日本“年金公积金管理运用独立行政法人”（GPIF）的投资资金积极用于美国基建项目的方案。

问：GPIF是什么？

答：GPIF是将现役劳动者支付的国民养老金和企业养老金保险费的一部分作为养老金公积金管理，投资国内外股票和债券等的组织。截至2016年9月底，GPIF的可运用资产总和约为132万亿日元（约合人民币8万亿元）。

问：GPIF也投资作为产业和社会生活基础的基建项目吗？

答：是的。三年前起，GPIF开始与海外养老金基金共同投资基建项目，但投资额仅占资产总额的约0.06%。GPIF表示投资基建有望获得比股票和债券更加稳定的收益率，但投资基础设施相比股票等投资更难进行风险评估，且由于市场规模较小，无法轻易增加。

问：会为了增加美国的就业岗位而使用日本的养老金保险费吗？

答：在法律上，GPIF有义务最优先保证包括受益人在内的投保者的利益。并不允许政治干预GPIF的资金运用。

对什么投资多少这一资产配置比重的目标在2014年10月大幅修改，GPIF将国内债券的比重从60%减少至35%，同时把国内外股票的总计比重从24%翻倍增至50%。修改之前，日本首相安倍晋三曾发言称将养老金公积金的运用作为经济增长战略之一，被在野党和专家批判为“这是对养老金公积金的政治利用”。若此次方案实现，应该会遭受严厉的指责。

问：此次方案的背景是？

答：政府欲对特朗普政府展现出合作态度，以构建日美良好关系。也有取代跨太平洋伙伴关系协定（TPP）而或将举行的双边磋商上应对对方的严厉要求这一目的。

问：投资方针由谁决定？

答：GPIF现在由理事长在听取专家建议的基础上决定，但今年10月起将变更为由外部专家参与组成的合议制“经营委员会”决定，同时会强化监督体制。此举意在提高决议的透明性和独立性，而养老金公积金的政治利用也可谓是与上述举措背道而驰。（完）