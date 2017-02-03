日航已两次不让伊斯兰国家旅客搭乘赴美航班

【共同社2月3日电】美国总统特朗普此前下令禁止7个伊斯兰国家国民入境，共同社3日上午采访获悉，截至目前日本航空公司已两次不让相关国家旅客搭乘赴美航班。这是日本国内首次曝光此类情况。日航并未透露旅客的国籍、人数以及航班信息。

日航1月30日决定为避免产生混乱，原则上不让7国旅客搭乘赴美航班。日航方面就这两次表示“在说明方针后获得了理解”。

据日航介绍，第一次发生在1月30日，是从海外机场在日转机的赴美旅客。登机前日航方面向其解释“不能进入美国，所以无法登机”。第二次发生于同月31日，旅客想从成田机场启程赴美，日航方面向其作出了相同的说明。

日航采取上述应对措施是由于世界主要航空公司组成的国际航空运输协会（IATA）发出了相关7国旅客被禁止入境美国的通知，除持有外交签证等情况，原则上不让这些旅客乘坐赴美航班。

此外，全日空公司表示即使持有签证也需向美方询问能否入境，向被拒绝搭乘的旅客全额退还机票费用。（完）