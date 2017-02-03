自民党就防卫力建设启动学习会 拟汇总对朝措施

【共同社2月3日电】日本自民党国防小组会议和安全保障调查会3日启动了讨论未来防卫力建设工作的联合学习会。关于应对朝鲜核与导弹开发以及中国海洋活动的措施，上述部门拟通过今后的数次会议，在本届国会会期内汇总出相关建议。

安保调查会会长今津宽表示：“将站在现有的防卫体制能否保卫国家和国民以及在东亚地区尽到我国的责任这一角度推进讨论。”

学习会上有意见指出，应研究是否需拥有可攻击敌国弹道导弹发射基地等的“对敌基地攻击能力”。此外还有意见要求充实防卫费。相关讨论欲为制定2019年度后的下一期《中期防卫力整备计划》（中期防）做准备。

另一方面，海洋政策及领土问题担当相松本纯3日在记者会上宣布，将于4、5日两天对长崎县对马市进行视察。他表示此行的目的在于“了解国境离岛的重要性和当地面临的课题等”。根据保卫国境附近有人离岛的特别措施法，对马已被列入必须完善居住环境的“特定有人国境离岛地区”。（完）