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2017年02月03日 18時05分

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分析：美国急于遏制朝鲜核导 但受国务院人事空白拖累

2017年02月03日

美国防长马蒂斯访问韩国

美国防长马蒂斯访问韩国

2月3日，美国国防部长马蒂斯（左二）到访韩国国防部，参加欢迎仪式。（共同社）

　　【共同社首尔2月3日电】美国国防部长马蒂斯3日在与韩国防长举行会谈时称，若朝鲜使用核武器“将采取有效且具有压倒性的应对措施”，表现出强硬的对抗姿态。尽管特朗普政府急于制定措施遏制朝鲜的核与导弹开发，但因负责政策起草的班子也未就位，定下对朝政策尚需时日。

　　朝鲜日前宣布其洲际弹道导弹（ICBM）的试射准备已进入最后阶段，引起了日美韩的警惕。马蒂斯在1月12日出席国会听证会时强调“会认真对待此事”，表示将与负责外交事务的国务院研究对策。

　　然而，关键的国务院新班子尚未就位。被提名为国务卿的蒂勒森2月1日刚刚获得参院批准而走马上任。国务院内的多名高官随着政权交接相继辞职，继任者却悬而未决。由此导致的外交空白也令人担忧，甚至有美国智库研究员用“走路跌跌撞撞”一词来形容特朗普政府的现状。

　　朝鲜在特朗普当选后一直没有做出明显的军事挑衅，似乎是在观望特朗普政府的对朝态度，其中也包括美朝对话的可能性。（完）

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