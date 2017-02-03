东电调查福岛一核1号机组熔落核燃料的机器人亮相

调查福岛一核1号机组熔落核燃料的机器人亮相 2月3日，国际反应堆报废研究开发机构（IRID）在茨城县日立市展示了即将对福岛第一核电站1号机组安全壳内部状况进行调查的机器人装置，将从格栅状脚手架直接投放装有摄像头和测量设备的传感器。（共同社）

【共同社2月3日电】为掌握东京电力公司福岛第一核电站1号机组内熔落核燃料（燃料碎片）的实际情况，由核电生产商等组成的国际反应堆报废研究开发机构（IRID）3日在茨城县日立市的工厂展示了将投入反应堆安全壳内部的机器人装置。东电将于3月启动调查。装置上安装了水下摄像机，力争拍摄沉在安全壳地下2至3米深积水中的燃料碎片。

东电发现2号机组压力容器正下方脚手架内存在可能是燃料碎片的堆积物以及在燃料碎片热量下形成的一米见方的穿孔等，并推算出安全壳内部空间辐射量达到最大每小时530希沃特，相关调查仍在继续。

1号机组使用的机器人呈棒状，长约70厘米。从安全壳上打开的直径约10厘米贯通部分投放至安全壳一层所在的格栅状脚手架。随后两处关节弯曲形成U字形，通过远程操控在脚手架上移动拍摄。

2015年4月的机器人调查发现，1号机组脚手架上没有大型障碍物、地下部分有积水。此次的调查将把装有摄像头和测量设备的传感器（直径2厘米、长4厘米）连接在电缆上，直接从脚手架向着地下放下，对水中情况等展开详细探查。

东电在此前的分析中推断，1号机组堆芯中的大部分核燃料从反应堆压力容器穿透并掉入安全壳内，可能堆积在安全壳地下部分。（完）