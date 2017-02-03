日本拟提议协助美国创造70万个就业岗位

【共同社2月3日电】日本政府计划在10日的日美首脑会谈中提议的一揽子措施“日美经济增长与就业倡议”草案2日曝光。其中写明在日美合作的基础设施投资等领域以美国为中心创造70万个就业岗位，培育出4500亿美元规模的市场。此外还提出了共同开发民航客机的构想并扩大美国对亚洲的液化天然气（LNG）出口。

预计日本首相安倍晋三将在会谈中强调日美在广泛政策上展开合作的益处，谋求获得在汽车贸易等贸易领域和外汇政策上持续批评日本的美国总统特朗普的理解。

倡议草案包括5大内容，分别是：（1）在美国国内建成全球最先进的基础设施，（2）开拓全球基础设施需求，（3）机器人与人工智能（AI）共同研究，（4）在网络与太空的共同应对处理，（5）旨在就业与防务的对外经济政策合作。

在成为核心内容的美国基础设施方面，倡议草案写明将在10年内投入1500亿美元，创造70万个就业岗位中的65万个。日本将为得克萨斯州等的高速铁路项目、地铁和城市轻轨3000车厢更新换代提供合作。此外，日本还计划参与高效燃气火电站项目等，为相当于10个以上核电机组的输出功率达1300万千瓦的电源开发做出贡献。

除了日本大型银行的融资外，倡议草案还提出将把去年3月底达到约135万亿日元（约合人民币8.2万亿元）的“年金公积金管理运用独立行政法人”（GPIF）运用资金、规模达140万亿日元的政府外汇储备中的一部分用于相关业务。

在开拓全球市场方面，倡议草案列举了联合推销核电设备。在机器人领域，目标是活用于东京电力公司福岛第一核电站的反应堆报废，以及实现船舶自动航行与飞机自动飞行。

与就业和防务相关的合作则意识到了中国，提出日美在钢铁供给过剩和侵害知识产权问题上加强合作。此外还计划在政府采购和电子商务（EC）领域的贸易规则制定方面合作，以便让日美企业更容易进入新兴市场国家。（完）