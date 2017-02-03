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福岛一核2号机组机器人调查拟2月内实施

2017年02月03日

福岛一核2号机组机器人调查拟2月内实施

福岛一核2号机组机器人调查拟2月内实施

1月3日，东电福岛第一核电站反应堆报废推进公司最高负责人增田尚宏接受采访。摄于东京都千代田区。（共同社）

　　【共同社2月3日电】关于东京电力公司福岛第一核电站2号机组发现了可能是熔落核燃料（燃料碎片）堆积物的反应堆压力容器正下方调查，东电福岛第一核电站反应堆报废推进公司最高负责人增田尚宏3日接受共同社采访称“使用自动行走机器人的调查是可行的”，计划2月内实施。

　　调查现场附近辐射量极高，调查后的机器人可能难以被回收。增田强调：“即使需要废弃机器人，也有调查的价值”。他认为如果能获得新的图像、辐射量和温度数据，就能判断堆积物是否为燃料碎片。

　　东电原本的计划是把自动行走机器人投放到位于压力容器正下方的直径约5米的格栅状脚手架上，进行拍摄和辐射量测定。但放入安装有伸缩管的摄像头进行事前调查后发现，脚手架上有1米见方的穿孔等脱落之处。

　　此外还发现安全壳内部，有的地方空间辐射量推算为最大530希沃特。估计难以沿着原先设想的路径实施机器人调查。

　　增田谈及看到事前调查图像的感受说：“我们曾在上面行走的脚手架变成了这样，很吃惊。”他还表示：“脚手架大概是因为高温而扭曲。虽然容易想到的是燃料碎片掉下来变形，但将慎重做出判断。”

　　对于高达530希沃特的辐射量，增田指出：“压力容器正下方的辐射量是20希沃特，比较低。对于隔着容器壁的外侧辐射很强，我有些疑问。有可能是误测。”

　　据悉，计划本月内实施的机器人调查预计会受脚手架穿孔和脱落的影响，行走范围有所收窄，正在重新探讨具体程序。（完）

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