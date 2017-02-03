话题：日本派专家赴尼泊尔参与震后文物修复工作

【共同社加德满都2月3日电】因2015年的大地震导致尼泊尔大量珍贵文物古迹坍塌，日本向该国考古局派出了文物修复专家多井忠嗣（50岁）。来自和歌山县文物中心的多井从1月上旬开始展开寺院等的修复工作。据悉，向考古局派遣外国人极不寻常。多井干劲十足地表示：“希望传达细致调查、忠实复原的日本式经验。”

修复的对象是在剧烈摇晃中受损的加德满都的世界遗产杜巴广场（皇宫广场）及其周边。多井在完全受损的湿婆神庙展开调查，该神庙建于17世纪，高约7米。尼泊尔的传统建筑利用木材搭建骨架，和日本的城郭建筑类似。据称：“对数万件木材及砖瓦进行分析，从木匠留下来的标记能够获知原来的搭建方法。”

多井也曾活跃在和歌山县熊野那智大社的灾后修复工作当中。尼泊尔发生地震后的2015年11月，因文化厅的调查任务访问尼泊尔，对眼前的状况感到惊讶。“没有设计图，修理完全靠匠人的感觉。数百年前的珍贵木材被作为加固材料在别的地方使用。”

多井由日本国际协力机构（JICA）派往尼泊尔，与考古局6名职员一起工作，本次修复按照日本方式，也即根据时代及材质制作详细的复原图。美国及中国也在参与援助古皇宫的修复，但据称只有日本是以向尼泊尔传授技术为主要目的。

除湿婆神庙之外，还将修复古皇宫重要的塔“阿甘城”，利用日本多发地震的经验，还将讨论抗震加固。在到2018年3月为止的任期中能否进入重建工程仍然未知，可以说是耗时长久的工作。

多井表示：“不会使用钢筋加固等容易的方式，而是希望接近原有的姿态。”（完）