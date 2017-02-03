详讯：安倍会见美防长确认尖阁诸岛适用安保条约

安倍会见美防长确认尖阁诸岛适用安保条约 2月3日晚，日本首相安倍晋三在首相官邸会见来访的美国国防部长马蒂斯。（共同社）

【共同社2月3日电】日本首相安倍晋三3日与来访的美国国防部长马蒂斯在官邸举行会谈，确认了中国主张拥有主权的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条适用对象的立场。马蒂斯称“我想明确指出对于朝鲜等共同面临的挑战，《日美安保条约》第5条很重要”，表示将遵守规定对日防卫义务的《日美安保条约》。安倍强调：“我期待、并确信特朗普政府时也能向国内外展示日美同盟是不可动摇的。”这是特朗普政府的部长首次访日，也是首次与安倍会谈。

马蒂斯表示，美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁至名护市边野古是唯一的解决方案。双方确认了搬迁推进事宜，并就为减轻冲绳的基地负担而努力达成了共识。

会谈持续约50分钟。马蒂斯通过率先出访日韩，优先发出美国会参与亚洲事务的讯息。关于美总统特朗普在大选中主张的要求日本负担更多美军驻留经费一事没有提及。

会谈中双方达成一致，即在1月成立的特朗普政府下，关于美国继续参与亚太地区事务进行磋商，力争强化同盟。鉴于中国军事崛起，双方围绕日益严峻的安全环境取得了共识。针对朝鲜的核和导弹开发讨论了强化导弹防御（MD）系统，针对中国则讨论了南海军事基地化问题。安倍有意呼吁紧密合作。

马蒂斯3日下午从韩国抵达美军横田基地。除安倍外还与官房长官菅义伟、外相岸田文雄会谈，并出席防卫相稻田朋美主持的晚餐会。计划于4日上午在防卫省举行日美防长会谈。之后离开日本。（完）