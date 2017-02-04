深度解读：美防长表态维持对日防卫令日政府放心

【共同社2月3日电】有“疯狗”绰号的美国国防部长马蒂斯3日抵达日本，向日本首相安倍晋三表示将继续致力于对日防卫。安倍方面抱有危机感，担心日本如果被美国放弃，就会让中国乘虚而入，导致走投无路。在马蒂斯表态后，安倍身边人士认为“实现了牢固同盟的确认”，放心之声扩展开来。不过，认为最优先美国利益的总统特朗普今后会提出新的回报要求的不安情绪尚未消除。走向日美关系稳定的道路艰辛仍存。

▽破格礼遇

3日傍晚在首相官邸，安倍与马蒂斯笑着握手，表示欢迎说：“您也有在冲绳驻留的经验，我认为您非常了解日本所处的状况。期待与防卫相稻田朋美之间也建立起牢固的关系。”马蒂斯在谈及对日防卫义务的基础上，明确表示：“五年之后，十年之后（同盟的重要性）不会改变。”在媒体前特意展示关键的意志确认场景，其背后隐约可见希望给世界留下“不动摇的同盟”印象的安倍方面的表现意图。

虽然会谈是以外国部长礼节性拜访日本首脑的形式进行的，但耗时长达50分钟左右，可谓罕见。安倍通过破格礼遇款待，强调了重视马蒂斯的立场。

▽身经百战

此前已有伏笔。安倍1月28日与特朗普电话会谈，被介绍说“Mad Dog(疯狗)从未输过，是极有才能的军人”。据悉，特朗普还拜托说“我会派出最信赖的部长，请您好好款待”。日本政府消息人士回忆此事称，“传递过来的（信息是）马蒂斯受到了特朗普的完全信任”。

稻田还不熟悉安全保障政策，似乎也是让即将访美的安倍觉得“想要自己与马蒂斯构建信赖关系”的原因之一。对于在国会上被在野党追究时曾眼眶含泪的稻田，政府消息人士悄声说：“不认为她能成为身经百战的马蒂斯的谈判对手。”

在此次会谈中确认美军对尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）防卫义务是日美协调的结果，直到1月底前才基本确定。外务省官员表示：“中国大概在期待无法预测的特朗普政府抛弃日本，但希望落了空。”

今后，焦点将移到美国要求的回报上。特朗普出任总统前，曾发言说将要求日本增加驻日美军的驻留经费负担。目前出现了如果日本不在贸易谈判上作出让步，可能美方就不会同意加强同盟的揣测。安倍2月3日在众院预算委员会上称“把贸易问题与防务挂钩不具有建设性”，暗中制约美国方面。但对于特朗普强硬逼迫时如何应对，日本政府还未敲定应对方法。

▽倾听角色

马蒂斯把与日方构建信赖关系作为访日的目的。会谈前，美国国防部人士解释说，“他将侧耳倾听日本对特朗普政府抱有的担忧，打算始终充当倾听的角色。”

但是，要求同盟国承担“相应负担”的特朗普政府的姿态没有改变。参与政权交接工作的人士强调：“日本的防卫费占国内生产总值（GDP）的1%左右，北大西洋公约组织（NATO）成员国则以2%为目标。”其主要意思是表明作为新政府，验证日本的负担是否恰当是理所当然的。今后的日美磋商前景无法预测。（完）