详讯2：安倍会见美防长确认尖阁诸岛适用安保条约

安倍会见美防长确认尖阁诸岛适用安保条约 2月3日晚，日本首相安倍晋三在首相官邸会见来访的美国国防部长马蒂斯。（共同社）

【共同社2月3日电】日本首相安倍晋三3日与来访的美国国防部长马蒂斯在官邸举行会谈。马蒂斯确认了中国主张拥有主权的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条适用对象的立场。包括美国通过“核保护伞”提供威慑力来保障日本安全的“扩大威慑”在内，他表示“将再次确认美国的同盟上的参与”。安倍则强调：“我期待并确信，在特朗普政府下也能向国内外展示日美同盟毫不动摇。”

双方还就推进美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁至名护市边野古达成了共识。

这是特朗普政府的部长首次访日，也是首次与安倍会谈。日本政府消息人士透露称，对于出现日本施政权可能受到防碍的行为，马蒂斯明确表示“对于妨碍施政权的所有情况，美国将（与日本）共同行动”。

马蒂斯还表示普天间机场搬迁至边野古是唯一的解决方式。两人就为减轻冲绳的基地负担而努力达成了共识。

会谈持续约50分钟。关于美国总统特朗普在大选中主张的要求日本负担更多美军驻留经费一事，马蒂斯没有提及。通过在首次外访中率先出访日韩，美方优先了发出美国会继续参与亚洲事务的讯息。

会谈中双方达成一致，即在1月上台的特朗普政府下，就美国继续参与亚太地区事务进行磋商，力争强化同盟。双方还共享了安全环境严峻性增加的认识。针对朝鲜的核与导弹开发，讨论了强化导弹防御（MD）系统；针对中国，则讨论了在南海的军事基地化问题。安倍呼吁日美紧密合作。

安倍表示“日本计划加强防卫力，扩大自身能够发挥的作用”，还介绍了安全保障相关法。马蒂斯给予了高度评价。

马蒂斯3日下午抵达日本。除安倍外，还与官房长官菅义伟、外相岸田文雄会谈，然后出席了防卫相稻田朋美主持的晚宴。（完）