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侧记：特朗普发言口无遮拦 日本不懂本意备感困惑

2017年02月03日

　　【共同社2月3日电】美国总统特朗普派出国防部长马蒂斯访日，这是新政府首次向日本派出部长。特朗普对于日本从选举期间就开始经常口无遮拦言，提出各种各样的要求，日本政府不知道其发言多少程度上出于本意而备感困惑。

　　“若有人攻击日本，我们就必须赶去救援。但我们即便遇到攻击，日本也可以不来援助。这样的规定（对我们而言）合算吗？”特朗普在2015年8月的选举集会上如此指出《日美安全保障条约》是不公平的。

　　特朗普屡屡发出安保“搭便车”论。在2016年5月接受CNN电视台的采访时称日本和韩国应对美军驻留经费“全额负担”，甚至还称：“美国为防卫日韩投入了庞大的劳力、精力和武器，希望日韩偿还费用。”

　　2016年3月接受纽约时报的采访时称：“如果美国国力一路衰退，不用我说，日韩也会想要拥有核武器吧。”这番话实际上是允许日韩拥核，因此引起了多方关注。不过，当选总统后特朗普否定称：“没有说过这样的话。”试图修正路线。

　　就美国汽车在日本销势不佳，特朗普表示“不公平”。今年1月28日在与日本首相安倍晋三的电话会谈中称“很重视对日关系。日本是美国极为重要的伙伴”，同时也不忘提出要求称：“希望在美国创造就业。”（完）

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