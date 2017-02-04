安倍与丰田社长磋商应对特朗普政府方案 2月3日晚，丰田汽车公司社长丰田章男结束与首相安倍晋三的会谈后，回答记者提问。摄于东京都内酒店。（共同社）

【共同社2月3日电】日本首相安倍晋三与丰田汽车公司社长丰田章男3日在东京都内的酒店举行会谈。在10日的日美首脑会谈之前，两人商议如何应对把因日本车进口等出现的对日贸易赤字视为问题的美国总统特朗普的政策，希望通过官民合作，进一步探讨为美国创造就业岗位的良策，避免贸易摩擦。

会谈时官房长官菅义伟也在座，将向丰田章男要求在2017年春斗（春季劳资谈判）中积极涨薪。为摆脱通缩，政府希望产业涵盖领域较广的行业龙头丰田成为带头人。

特朗普在就任总统前的1月上旬，批评丰田在墨西哥新建工厂，进而谴责称日本的汇率政策是使日本对美出口有利的“引导日元贬值”。

据日本汽车工业会介绍，日本厂商2016年向美国出口汽车超过170万辆。在北美自由贸易协定（NAFTA）涵盖的加拿大、墨西哥也有工厂。特朗普如果推出限制对美出口以及修改NAFTA等对抗措施，对日本各企业将是巨大打击。

丰田强调在美国有13.6万名员工的实绩，陆续公布高达1万亿日元（约合人民币608亿元）规模的投资和新增就业岗位计划。有关本次与安倍的会谈，丰田章男称：“我们一直在美国制造美国车。希望传递我们的想法”。

安倍在本月1日的众院预算委员会上透露，已在电话会谈中告诉特朗普，丰田北美主力车凯美瑞的零部件当地采购率比美国的三大公司都高，表示“要统一‘与贸易摩擦鼎盛期不同”的认识”。不过，日方力争在10日的会谈上提出的一揽子措施“日美经济增长与就业倡议”草案以基础设施投资为中心，汽车领域的具体措施尚未明确。（完）