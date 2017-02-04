详讯：安倍与丰田社长磋商应对特朗普政府方案

安倍与丰田社长磋商应对特朗普政府方案 图为与丰田汽车公司社长丰田章男结束会谈后向媒体致意的日本首相安倍晋三。2月3日晚摄于东京都内的酒店。（共同社）

【共同社2月4日电】日本首相安倍晋三与丰田汽车公司社长丰田章男3日在东京都内的酒店举行了会谈。在10日的日美首脑会谈之前，两人商议如何应对把因日本车进口等出现的对日贸易赤字视为问题的美国总统特朗普的政策。丰田章男再次说明扩大在美投资的方针，就通过官民合作为美国就业做出贡献、避免贸易摩擦的想法与安倍达成了共识。

丰田章男在会谈结束后对媒体强调称“磋商很顺利”，表示“就（涉及丰田经营的）眼下情况等交换了意见”，还称向安倍介绍了之前公布的扩大在美投资等。

据政府相关人士称，安倍透露了为推进经济合作，日美有必要展开合作的想法。

会谈时官房长官菅义伟也在座，还有可能向丰田章男提出了在2017年春斗（春季劳资谈判）中积极涨薪的要求。

特朗普在就任总统前的1月上旬，批评丰田在墨西哥新建工厂，进而谴责称日本的汇率政策是使日本对美出口有利的“引导日元贬值”。

据日本汽车工业会介绍，日本厂商2016年向美国出口汽车约170万辆。在北美自由贸易协定（NAFTA）涵盖的加拿大、墨西哥也有工厂。特朗普如果推出限制对美出口以及修改NAFTA等对抗措施，对日本各企业将是巨大打击。

丰田强调在美国有13.6万名员工的实绩，陆续公布高达1万亿日元（约合人民币608亿元）规模的投资和新增就业岗位计划。有关本次与安倍的会谈，丰田章男称：“我们一直在美国制造美国车。希望传递我们的想法。”

安倍在本月1日的众院预算委员会上透露，已在电话会谈中告诉特朗普，丰田北美主力车凯美瑞的零部件当地采购率比美国的三大公司都高，表示“要统一‘与贸易摩擦鼎盛期不同’的认识”。不过，日方力争在10日的会谈上提出的一揽子措施“日美经济增长与就业倡议”草案以基础设施投资为中心，汽车领域的具体措施尚未明确。（完）