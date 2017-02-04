详讯：日美防长会谈就对南海加强参与达成一致

日美防长会谈后出席联合记者会 2月4日，日本防卫相稻田朋美（右）与美国国防部长马蒂斯在会谈结束后出席联合记者会。摄于防卫省。（共同社）

【共同社2月4日电】日本防卫相稻田朋美4日上午与美国国防部长马蒂斯在东京的防卫省举行了首次会谈。双方未就日本负担美军驻留经费的问题展开讨论，马蒂斯在会谈结束后的联合记者会上肯定称：“日本关于成本及经费的共同承担已成为示范，堪称他国应效仿的榜样。”双方称中国在南海的海洋活动是“安全保障方面的关切事项”，就加强参与的方针达成了一致。

双方还就朝鲜核与导弹开发是对日美两国及地区的重大威胁达成了一致，确认日美韩将携手应对。

有关驻日美军驻留经费问题，特朗普曾在总统大选时表达了要求日方增加经费负担的想法。

稻田在记者会上就日美同盟表示：“对于确保我国和亚太地区的和平与安全很重要，确认将为进一步强化威慑力和应对力展开合作。”马蒂斯表示：“日美同盟是不朽的，是亚太地区和平与稳定的基石。特朗普政府重视这一地区。”关于日本安保相关法及防卫方面的措施，马蒂斯指出“看到了在安倍政府下预算扩大，日本在向正确的方向前进”。

据防卫省介绍，会谈持续了约85分钟。稻田对在南海的“航行自由”行动等美军活动表示了支持，并商定将帮助东南亚各国提高海上警备能力。马蒂斯在记者会上批评中国在南海推进军事基地化，在指出“目前完全没有必要采取大规模军事行动”的同时，表明会继续实施航行自由行动。

围绕尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）问题，双方再次确认了尖阁诸岛是规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条的适用对象这一美方立场，并就美国对日提供的通过“核保护伞”进行“扩大威慑”的重要性取得一致认识。

双方还确认了将切实推进美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁至该县名护市边野古地区以及为减轻冲绳美军基地负担而努力。（完）