分析：驻留经费负担获美方肯定 日方欢迎但仍存警惕

【共同社2月4日电】日本政府对美国国防部部长马蒂斯肯定驻日美军驻留经费的日方负担情况是“榜样”暂且表示了欢迎。这是由于日方此前存在若金钱方面被要求进一步负担，同盟关系或产生动摇的危机感。不过，特朗普政府没有保证不会在今后要求增加日方负担，警惕并未解除。

有关驻留经费，日本防卫相稻田朋美在与马蒂斯结束会谈后出席联合记者会时断言：“已根据双方协议适当地进行了负担。”马蒂斯也未在3日与日本首相安倍晋三以及4日与稻田的会谈中谈及该问题。

日本负担的美军驻留经费中包括根据《日美地位协定》本应由美方支付的基地工作人员的工资、水电燃气费以及训练转移费。此举是对美方照顾的体现。据防卫省估算，2015年度日方在政府财政支出中负担额约为1910亿日元（约合人民币120亿元）。而美方仅承担了约300亿日元，日方的负担比例达到了86.4%。

美国国防部2004年公布的数据显示，2002年日本的经费负担比例为74.5%。而韩国的负担比例为40.0%，德国为32.6%。

即便如此，由于特朗普本人会在首脑会谈中如何提及也尚是未知数，日方并没有彻底消除美方“早晚会搬出此事”的担忧。

一名防卫省官员强调称“现在日本的经费负担比例也最高，这是确切的”，准备以这些数据作为依据继续说服美方。（完）