聚焦：日本政府为避免日美摩擦借助丰田的智慧

【共同社2月4日电】在10日的日美首脑会谈之前，日本首相安倍晋三与丰田汽车公司社长丰田章男交换了意见。美国总统特朗普很有可能因对日贸易赤字把矛头指向汽车领域，日本政府为避免摩擦准备借助熟悉美国形势的丰田公司的智慧渡过难关。日本已经撤销进口汽车的关税，开放市场。在面向国内实施的对策有限的情况下，日本正在摸索美方的态度。

▽表情严肃

3日晚上，丰田章男比计划提前45分左右抵达作为会谈场所的东京都内酒店的日本料理店。部分媒体等候在现场，他始终表情严肃。约一个小时后，结束与美国国防部长马蒂斯会谈的安倍进入店内。丰田章男在会谈结束后对媒体表示“磋商很顺利”，迅速离店。

日美间曾经发生过激烈的汽车贸易摩擦。在石油危机的背景下，进入二十世纪七十年代后日本小型汽车对美出口剧增。陷入困境的美国汽车行业、工会以及国会加强了对日施压。除自主限制出口外，日本还被迫作出了增加购买美国生产的零部件等让步。

▽被迫站在漩涡中

作为汽车行业丰田一直被迫处于漩涡正中间。结合过去摩擦的经验，丰田一边完善零部件供应态势一边在美国扩大本地化生产。1986年的年产量是1.4万辆，在2016年增至近百倍，达到了138.2万辆。丰田章男本月2日对媒体表示“希望把我们理解成也是美国的制造商之一”。

丰田对美国政府的意向也保持警惕。特朗普就任总统前在“推特”网站上批评丰田在墨西哥新建工厂计划。丰田目前没有改变建厂计划，但在遭到批评后不久举行的北美国际车展上宣布了五年间对美投资1万亿日元（约合人民币609亿元）规模的计划。

丰田章男还在副总统彭斯就任前与其会面。彭斯曾在丰田工厂所在的印第安纳州担任过州长，也对招揽日企持积极态度。丰田章男表示“理解丰田之人在（美政府）之中令人安心”，在与安倍的会谈中可能就美国汽车行业和新政府等交换了信息。

▽没有答复

在跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的日美磋商中日本对进口车关税进行撤销，因此安全标准等日本的“非关税壁垒”成为了焦点。虽然美国已通知退出TPP，但是日本已根据美国要求修改了部分安全标准。日本汽车行业相关人士表示“虽然已要求美方具体指出哪里不够开放，但是没有收到明确的答复”。

美国最早将在5月启动与墨西哥、加拿大签署北美自由贸易协定（NAFTA）的重新谈判。日本的各家车商也在墨西哥设厂，因此影响颇大。丰田等厂商的对策受到关注。（完）