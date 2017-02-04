日政府实施北海道泊核电站冬季防暴风雪演练 2月4日，日本政府实施了假想泊核电站（位于北海道泊村）在遇到暴风雪天气时发生事故的综合防灾演练。图为模拟的应对事故会议现场，中央为北海道知事高桥春美。当天上午摄于北海道政府大楼。（共同社）

【共同社2月4日电】日本政府4日实施了假想北海道电力公司泊核电站（位于北海道泊村）在遇到暴风雪天气时发生事故的原子能综合防灾演练。北海道政府及周边地方政府等相关机构的总计约400人以及约60名居民参加。这是由政府主办的首次冬季演练，将验证去年10月获批的疏散计划。

演练模拟了向包括泊村和相邻共和町在内的后志地区发布暴风雪警报，遭遇数年一遇的暴风雪天气，运转中的泊核电站3号机组发生设备故障，丧失冷却功能的情况。

在接到应急堆芯冷却系统（ECCS）无法注水的通知后，扮演首相的内阁府政策统括官平井兴宣宣布发生紧急事态，指示称“面对暴风雪请采取避免外出等以安全为先的行动”。

随后，假定已预测出天气恢复正常的时间，中央政府派往北海道政府大楼指挥防灾的负责人确认了当地信息，乘坐巴士前往位于共和町的事故应对基地“北海道原子能防灾中心”。

泊核电站去年11月也曾实施政府主办的原子能综合防灾演练，但由于在暴风雪时的应对方面存在课题，北海道政府提出了实施冬季演练的要求。

原子能规制委员会正对泊核电站3号机组进行优先审查，但何时重启尚无眉目。（完）