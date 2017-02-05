独家：东芝计划借半导体新公司股份实现增资

【共同社2月4日电】4日获悉，处于经营重组期的东芝公司正在探讨于3月底前增资3000亿日元（约合人民币180亿元）规模。东芝计划让参与半导体业务新公司的企业和投资基金认购没有表决权的优先股，准备赋予优先股可转换为半导体新公司股份的权利。

东芝的美国核电业务预计最大亏损7000亿日元，负债可能超过资产陷入资不抵债的境地。由于可预见东芝公司单纯招募资金也会因为高风险而难以实现，因此计划附加可转换为优良的半导体新公司股份的条件，凭借这一罕见方法渡过财年决算期的难关，但基金等机构是否应允尚是未知数。

东芝公司将在3月下旬召开临时股东大会，决定拆分半导体业务另建公司。预计还将同时为发行优先股修改章程征询意见。

东芝计划拆分半导体主力产品“闪存”业务，本月3日已正式启动了招标程序。在三重县四日市工厂共同投资生产该产品的美国硬盘巨头西部数据以及多家外资基金似乎参与了竞标。东芝有意在3月底前决定中标企业从而完成增资。

获得的优先股可转换为相当于半导体业务新公司的19.9%股份。也有可能多个企业中标。

关于半导体业务的招标，除最初有意竞标的佳能表示暂不投资外，也有基金相关人士透露称“条件很糟糕”。办法尽管有些迂回，行业对东芝公司出资抱有抵触感，因此也有可能被迫重新考虑增资手段。

东芝公司预计在本月14日公布2016财年前三财季财报的同时公布损失额及相应对策。若东芝在财年结束的3月底陷入资不抵债，其股票将从东京证券交易所主板降至二板，因此不得不改善财务。（完）