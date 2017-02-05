日本法务省汇总“仇恨言论”具体示例下发地方政府

【共同社2月4日电】4日从对日本法务省采访获悉，该省已汇总《仇恨言论对策法》的基本解释，列举出该法所不允许的“不当歧视性言行”具体示例下发给有相关意向的全国23个都道府县的约70个地方政府。其中列举了“滚回你的祖国”等关键词。致力于遏制“仇恨言论”的地方政府负责人肯定称“颇具参考价值”。

对策法并未对歧视性言行的明确定义或禁止规定，“仇恨言论”较多出现的川崎市、京都府、大阪市、神户市、福冈县等13个地方政府提出希望明确判断标准以及列出具体示例。从尊重《宪法》保障言论自由的观点出发，很难不批准集会和示威活动使用公共设施。法务省此举满足了地方政府苦于应对的切实需求。

法务省人权拥护局认为“仇恨言论是一种新的人权问题。希望能参考具体示例，结合实际情况采取相应措施”，并向上述13个地方政府以外的有需求的地方政府提供了示例。

具体示例中包括“杀死XX人”等威胁性言行，比喻成蟑螂等昆虫、动物的辱骂，“滚出我们这里”等煽动排挤的词句。

此外，关于“XX人仇视日本”等反映歧视性观点理由的词句，如有明确排挤意图也属于“歧视性言行”。

力争制定事先限制“仇恨言论”措施的川崎市一名负责人表示“将用作参考”。出台日本全国首个管控条例的大阪市的负责人也表示：“积累具体示例将会容易管控。”

熟悉该问题的律师神原元指出：“法务省举出的具体示例明确了作为“仇恨言论”本质的‘滚出去’这一煽动排挤的词语属于歧视。”他认为“进一步对对策法进行了实践层面的解释这一点很有意义”。（完）