日本跨党派议员提案立法补偿二战受空袭民众 图为日本跨党派议员联盟干部、自民党众议员河村建夫接受采访。（共同社）

【共同社2月4日电】4日获悉，预计两项有关战争补偿的法案将被提交给本届国会，分别为规定对二战中遭遇空袭的民众以及被判为乙、丙级战犯的来自朝鲜半岛和台湾的原日军士兵。朝野政党的跨党派议员联盟干部、自民党众议员河村建夫透露了上述消息。

有关空袭受害的补偿法案曾先后14次提出，但均成为废案。战争结束已逾70年，申诉受害的幸存者也步入高龄。“空袭议联”的相关人士干劲十足地表示：“想要在（他们）尚在人世时了结此事只有现在。”河村面对采访表示：“战后处理的遗留问题应由国家来处理。争取能在本届国会上获得通过。”

日本对原日军军人及工作人员发放抚恤金及养老金，但对于1945年3月10日东京大空袭等各地空袭中受伤致残或沦为孤儿的受害民众并没有补偿。空袭受害者要求补偿的诉讼在现有的司法体系下均以“战争受害是国民均应忍受之事”为由遭到了驳回。

此前成为废案的是要求发放养老金的“援护法案”。此次拟改变方针，正以仅向在世的残障人士提供35万日元（约合人民币2万元）至150万日元的特别措施法案为基础进行讨论。法案还将写入有关遇难者和孤儿的实际情况调查。

曾为日军军人或工作人员的旧殖民地民众由于与当时的国籍不同，不能领取抚恤金等。在日韩国人和台湾人原战犯也曾要求完善立法，进行了60年以上的运动。河村担任干事长的日韩议员联盟目前正在研究向每人支付260万日元特别发放金的法案。（完）