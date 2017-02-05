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日本学术会议上对应征防卫省研究项目反对声不断

2017年02月05日

日本学术会议上对应征防卫省研究项目反对声不断

日本学术会议上对应征防卫省研究项目反对声不断

2月4日下午，日本学术会议在东京都港区举行研讨会。关于防卫省面向大学的研究征集，研讨会上接连出现表示担忧的意见。（共同社）

　　【共同社2月5日电】日本学术会议4日在东京举行会员及市民参加的研讨会，就讨论重新考虑“不进行军事研究”这一过去声明的研究委员会的中期报告展开了议论。关于防卫省面向大学的研究征集，研讨会上接连出现表示担忧的意见，称“应该写明（研究人员）不应征”等。

　　研究委员会力争在4月的大会上公布结论，将在剩余2次的会议上继续进行审议统一意见。

　　中期报告就防卫省的研究征集提到了对政府加强介入等的担忧，但是并未指出是否应该应征，认为如果存在军事研究的可能性，各大学应该从技术和伦理两个方面进行审查。

　　对于“希望写明最好不要应征”的要求和“大学伦理委员会批准军事研究也有可能吗”等问题，研究委员会委员长杉田敦（法政大学教授）谋求理解表示“交由各大学判断是关键。制作‘这个可以，这个不行’的一览表不是学术会议的责任”。

　　关于日本学术会议会长大西隆（丰桥技术科学大学校长）作为校长此前批准了大学研究员应征防卫省研究一事，研讨会上接连出现了“会长自己违反声明，可以看出想留后路的姿态”等批判意见。对此，大西回应称：“作为会长的判断和作为校长的判断是不同的。”（完）

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