热点：日本政府重视日美同盟欲加强防卫力量

日本政府重视日美同盟欲加强防卫力量 2月4日，日本防卫相稻田朋美与美国国防部长马蒂斯在防卫省举行日美防长会谈。图为两人在会谈前握手。（共同社）

【共同社2月5日电】鉴于已在日本首相安倍晋三及防卫相稻田朋美等与美国国防部长马蒂斯的一系列会谈中确认了对于日美同盟关系的重视，日本政府为增强防卫力量开始加快具体讨论。鉴于在应对加强海洋活动的中国和持续进行核及导弹开发的朝鲜方面，已明确美方将继续干预，政府还准备考虑为增加防卫相关费用展开协调。

日本政府计划10日在美国举行的首脑会谈上说明日本为扩大作用主动采取的措施，向国内外宣传“不可动摇的日美同盟”。政府似乎还试图着眼于美国对日本施加的在安全保障领域增加负担的压力，根据日方情况加强防卫力量。

马蒂斯在与稻田的会谈上肯定了日方对于驻日美军驻留经费的负担。但是，防卫省相关人士表示特朗普政府要求同盟国承担“相应的负担”的姿态估计“不会改变”，日本准备即使被要求增加负担也不会同意。

第二届安倍政府上台以来，防卫费以原始预算为基准到2017年度预算案为止连续5年增加，规模已超过5万亿日元（约合人民币3046亿元）。虽然防卫费占国内生产总值（GDP）的比例在1%以内，但是安倍在2月2日的国会答辩中称：“占GDP1%的限制已根据内阁会议的决定废除。将防卫费呆板地与GDP挂钩的做法不合理。”

作为应对朝鲜弹道导弹的新对策，日本正在商讨自卫队引进美军最尖端陆基导弹拦截系统“末段高空区域防御系统”（THAAD，简称萨德）。陆基宙斯盾系统（Aegis Ashore）也是备选之一。在南海问题的应对上，日本计划帮助东南亚各国提高海上警备能力。（完）