焦点：美国为避免孤立接近日本 日方对此仍存警惕

美国为避免孤立接近日本 2月4日，日本首相安倍晋三在东京打高尔夫球。鉴于有方案建议安倍在访美时与特朗普打高尔夫球，周围人士普遍认为这是着眼于此的“练习”。（共同社）

【共同社2月5日电】美国国防部长马蒂斯4日结束了他的首次外访。在对伊斯兰国家公民入境禁令遭到各国猛烈抨击的背景下，马蒂斯此行未提及美国总统特朗普曾指出的要求日方增加驻日美军驻留经费负担问题，表现出对日本的眷顾。接近安倍政府的举措也可窥见美国有意避免孤立。对此，日方对特朗普不作批评，暂且维系了与美国的关系。然而特朗普的下一步棋无从得知，日本过度的对美倾斜政策也恐将招致别国的批评。

▽满意

马蒂斯4日在位于东京市谷的日本防卫省与防卫相稻田朋美结束会谈后召开的联合记者会上再次表示“尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是《日美安保条约》第5条的适用对象”，回应了日方希望确认美国对尖阁诸岛具有防卫义务的期待。

此外，马蒂斯还言辞激烈地批评中国称：“在东海、南海表现出对决姿态，成为了这一地区安全的威胁。”稻田满意地表示：“能与马蒂斯坦率而有意义地交换意见，十分高兴。”

对于即将在10日与特朗普举行会谈的日本首相安倍晋三而言，所取得的成果在于马蒂斯访日消除了其最重视的安保方面的担忧。安倍4日在东京参加了打高尔夫球的活动。鉴于有方案建议安倍在访美时与特朗普打高尔夫球，周围人士普遍认为这是着眼于此的“练习”，同时也可见因对马蒂斯的回应感到满意而表现出来的“从容”。

▽策略

再看一下特朗普政府方面，马蒂斯在与安倍与稻田的会谈中明确表示了美国对尖阁诸岛具有防卫义务。不仅没有提出美军驻留经费问题，还称赞“日本（在经费负担上）是榜样”。

美军有关官员自信地说：“此次的历访中，美国继续展现出自己是‘亚洲的友人’。”这其中也暗含着通过展现出对抗中国及朝鲜军事动向的“可靠的美国形象”（外交方面人士语），构筑合作关系，以此制约批判美国的势力这一政治策略。

▽铺垫

安倍政府将马蒂斯与总统国家安全事务助理弗林视作美国安保政策的关键人物，自去年起就在谋求通过各种渠道接触二人，为即将到来的首脑会谈打好铺垫。

特朗普政府担忧在七国集团（G7）中陷入孤立，而安倍政府则担忧被美国抛弃。在微妙的平衡中希望寻求一致利益的两国政府围绕诸多课题仍在不断磨合。安倍政府干部去年年底从弗林处获得“我打算一天24小时一年365天工作，欢迎随时致电”的允诺，为构筑关系而奔走。

安倍身边人士对在墨西哥边境筑墙持批判态度的同时，也在描绘长期战略，认为“美国如此一来终将陷入孤立，届时日本可充当美国与各国沟通的桥梁。”

然而在全球掀起混乱和对立的特朗普式“利刃”未必不会指向日本。不能排除美方以安保上的让步反过来要求经贸上的回报的可能。安倍身边也开始出现对向特朗普政府过于靠拢的做法的批评意见。

在贸易和汇率被视作主要议题的日美首脑会谈举行前，一名日本外务省相关人士4日对特朗普的态度仍显露出警惕，表情凝重地说：“即使安保领域合作顺利，也并不意味着未来一定充满希望。”（完）