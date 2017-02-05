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2017年02月05日 22時59分

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约百名在日中国人在新宿游行抗议APA酒店

2017年02月05日

约百名在日中国人在新宿游行抗议APA酒店

约百名在日中国人在新宿游行抗议APA酒店

2月5日下午，约100名在日中国人等在东京新宿举行了示威游行，抗议APA酒店在客房内放置否认南京大屠杀的书籍。（共同社）

　　【共同社2月5日电】为抗议日本APA酒店在客房内放置否认南京大屠杀的书籍，约100名在日中国人等5日在东京新宿举行了示威游行。道路两旁有包括反对游行的人在内的众多市民聚集，周日下午的闹市区气氛陡然紧张。

　　游行队伍在下午3点前从新宿中央公园出发，举着“珍惜和平”的横幅以及画有熊猫图和写着“中日友好”字样的标语牌，历时约50分钟走完了到新宿御苑前的APA酒店附近的约2.5公里路程。

　　人行道上有人大声喊叫“滚回中国去”、“从日本滚出去”等，有人试图冲入游行队伍而被警察制服。也有人拿着“日之丸”旗和旭日旗聚集到APA酒店前。据称发起这场游行的一名女性在接受采访时说，在日本居住即将满10年，中国和日本不友好不行，相信日本的各位也是这么想的。（完）

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