关注：冲绳知事访美难阻日美政府强推边野古搬迁

冲绳知事访美难阻日美政府强推边野古搬迁 2月2日，日本冲绳县知事翁长雄志（右）在华盛顿与美国众议员（中）进行会谈。图片由冲绳县提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社华盛顿2月5日电】为阻止美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁至该县名护市边野古而访问美国首都华盛顿的冲绳县知事翁长雄志4日结束了所有行程。访美期间，特朗普新政府也表示将推进边野古搬迁计划，翁长没有达成在安全保障政策确定之前促使其改变政策的访问目的，但他准备继续顽强对抗加强攻势的日美两国政府。

翁长4日离开美国前向媒体表示“利用各种时机推行强权将留下祸根”，难掩对首相安倍晋三及防卫相稻田朋美与访日的美国国防部长马蒂斯就普天间机场搬迁地“唯一只有边野古”达成共识、强推搬迁一事的焦虑。

翁长表示“今后也是只要与县民站在同一立场就能切实应对”的同时，也低声叹息道“很遗憾”。

在从1月31日开始的访美期间，翁长与12位美国众议员以及国会调查局研究员进行面谈，还在乔治·华盛顿大学发表演讲。翁长强调了承担庞大美军基地负担的冲绳的现状和要求普天间机场搬迁至县外的强烈民意，并一直向媒体展示成果称“（与议员）进行了很有收获的讨论”、“很多人向我表示‘了解了冲绳的情况’”。

另一方面，刚上台不久的美国特朗普政府还有很多高官尚未任命，与翁长进行正式面谈的政府官员只有处长级的美国国务院日本事务办公室主任乔·扬（Joe Young）等两人。两人都表示推进边野古搬迁的方针不会改变。翁长虽然获得了与美国国务卿蒂勒森握手的机会，但是未能谈论基地问题。

在美国国家记者俱乐部举行的总结访美行程的记者会上并没有美国媒体提问，可以看出很难向特朗普政府传递冲绳的声音。

预计翁长5日晚上回到冲绳。政府计划在次日的6日启动边野古沿岸地区填海造地的海上主体工程，翁长没有时间休息就要开始应对此事。冲绳县相关人士强调称：“仅靠几次访美就想要改变什么是很困难的，只能一步一步地前进。”（完）