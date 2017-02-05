菅义伟访问岩国市就美军航母舰载机转移寻求理解

菅义伟访问岩国市就舰载机转移寻求理解 2月5日上午，日本官房长官菅义伟（右侧中央）与山口县知事村冈嗣政（左侧中央）举行会谈，就美军航母舰载机转移至岩国基地寻求理解。（共同社）

【共同社2月5日电】为寻求对美军航母舰载机转移至美军岩国基地（位于山口县岩国市）的理解，日本官房长官菅义伟5日访问岩国市，与市长福田良彦举行会谈并寻求合作，表示“将在确保安全和防止噪音上做到万无一失”。正在考虑是否同意部署的福田在会谈结束后向媒体表示，将在近日作出判断。

福田在会谈中提出：“要通过安心安全对策及地方振兴措施来获得市民理解，还存在着课题。”岩国市议会议长桑原敏幸也出席了会谈。

福田向媒体透露了其认为作为接受部署条件之一的冲绳县美军普天间机场搬迁问题正在取得进展的看法，并表示：“从菅义伟处得到了关于地方振兴政策的积极反馈，做出最终判断的时刻将到来。”

此前，菅义伟与山口县知事村冈嗣政也举行了会谈，就为推进包括普天间机场搬迁在内的驻日美军整编计划，必须实施舰载机转移作了说明。会谈后，菅义伟向媒体表示，知事方提出了扩大“美军整编相关补助金”使用范围以及设立新补助金的要求，将对此“予以考虑”。

按计划，美军厚木基地（位于神奈川县）的舰载机将从11月起分批转至岩国基地。以FA-18战斗攻击机为主，总计将转移61架舰载机，届时岩国基地部署的军用机数量预计将近乎翻倍。周围居民因噪音问题等对此表示反对。（完）