日本政府将在6日启动边野古海上主体工程 图为抵达冲绳县名护市边野古沿岸地区的载有混凝土砌块的运输船。2月5日上午11点26分由小型无人机拍摄。（共同社）

【共同社2月5日电】日本政府将在6日启动美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁地该县名护市边野古沿岸地区的海上主体工程。作业船队已于5日进入施工现场。鉴于已与访日的美国国防部长马蒂斯就切实推进边野古搬迁达成了一致，政府为启动填海作业加快准备工作。冲绳县知事翁长雄志计划利用知事的权限继续争取阻止搬迁。

海上工程首先要在海里设置防止建造护岸施工过程中产生的污染扩散的“防污膜”，上一步施工内容是在海底安置200多个大型混凝土砌块用于固定防污膜。尚未完成的海底钻探调查也将同步进行。

5日早晨，一艘进行海底钻探调查的大型调查船、两艘载有众多混凝土砌块的运输船和两艘装配有起重机的作业船共5艘船只抵达施工现场水域。

海上保安厅和防卫省冲绳防卫局的船只在显示海上禁止入内区域的浮具附近实施警备，还出现了与疑似为前来抗议的反对派乘坐的小型船对峙的局面。

日本政府2015年10月在边野古启动了设施主体工程。毗邻填海选址地点的美军施瓦布军营的陆上部分已开始建设放置施工材料的场地。工程因政府与冲绳县的诉讼从去年3月起暂停，但是冲绳县确定败诉后又在去年年底重启。（完）