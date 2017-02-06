东京都知事小池支持的千代田区长第5次当选 2月5日晚，成功第5次当选东京都千代田区区长的石川雅己与东京都知事小池百合子共同欢呼庆贺。（共同社）

【共同社2月6日电】东京都千代田区区长选举5日进行了投计票，当天的开票结果显示都知事小池百合子支持的无党派现任区长石川雅己（75岁）力压自民党推举的无党派候选人、公司职员与谢野信（41岁）等2名新人，连续5次当选。此次石川在与小池对立的自民党东京都支部联合会（都联）的“代理战”中获胜，可能会有助于小池摸索推举候选人的7月东京都议会选举，也可能影响到首相安倍晋三的众院解散战略。

石川获得16,371票，而与谢野仅获4758票。投票率为53.67%，较上一次的42.27%高出11.40个百分点。

小池考虑在都议会选举中从地方政党“都民第一之会”推举数十名候选人，并与对合作态度积极的公明党及部分民进党议员等携手，力争确保获得都议会（127个席位）半数以上议席。

小池在石川的事务所表示“并非靠政党的关系，而是凭借将区民和都民放在首位的理念赢得了胜利”，并称“将逐一关注（都议会选举的）选区，希望进一步推广东京大改革。”石川则表示“将协助知事，竭尽所能”。

千代田区是被小池称为“都议会绝对权力者”的前自民党都联干事长、都议会议员内田茂的出身选区，自民党尚未敲定都议会选举的正式候选人，内田的去留也备受关注。

石川强调了过去16年连任4届的政绩。小池每2天进行一次声援，通过突显与自民党都联对立争论点的战术获得广泛支持，并避免了对石川连续当选的谴责。

与谢野未能充分发挥其伯父、前财务相与谢野馨长年在当地积累的知名度，也没能消除“代理战”的印象。他在事务所前接受采访时表示：“包括成为一名政治家的决心等精神层面在内，未能做好准备。”（完）