吉卜力新作《红海龟》获安妮奖最佳独立长片奖

【共同社洛杉矶2月5日电】有“动画界奥斯卡奖”之称的第44届安妮奖颁奖典礼4日在美国洛杉矶举行，日本吉卜力工作室的《红海龟 某座岛的故事》（导演迈克尔·度德威特）荣获最佳独立动画长片奖。

票房火爆的《你的名字。》（导演新海诚）虽然也获得上述奖项和最佳长片导演奖提名，但未能得奖。

《红海龟》是吉卜力工作室首部由外国导演参与的影片。该片讲述了男主角在一场海上暴风雨中漂泊到无人岛与一只海龟相遇的故事。度德威特是荷兰人。吉卜力的导演高畑勋以艺术制片人的身份为全片的制作提供建议。最佳独立动画长片奖的评选对象是在美国不到1000家影院上映的动画作品。

度德威特上台领奖时发表感言称：“这部作品有多位制片人，但必须提到的是从一开始就参与制作的高畑导演和制片人铃木敏夫。”

凭借动画电影《攻壳机动队：无罪》等广为人知的导演押井守等人获得了“温瑟·麦凯奖”以表彰其长年对动画做出的贡献。押井感谢了一同参与制作的制片人和动画绘制者，并称“我以为当我得到这个奖的时候就应该‘差不多可以退休了’，尽管我也确实上了年纪，但还想继续努把力”，全场响起了热烈的掌声。（完）