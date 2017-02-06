详讯2：日本政府启动边野古海上主体工程

日本政府启动边野古海上主体工程 2月6日上午9点57分，共同社航拍到冲绳县名护市边野古沿岸地区开始海上主体工程准备工作的起重船（下方）以及装载混凝土砌块的驳船。（共同社）

【共同社2月6日电】日本政府6日启动了美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）搬迁目的地、该县名护市边野古沿岸地区的海上主体工程。计划在防止海中污染扩散的准备措施之后，最快于5月开始填海造地前最后工程的护岸建设。力图阻止的县知事翁长雄志考虑动用知事权限继续抗争，包括可能再次诉讼的攻防战或将重燃。

为护岸工程和填海造地而向海中投入石材和砂土，会给自然环境带来显著影响，难以恢复原状。1996年日美两国政府就返还达成一致的普天间机场的搬迁问题正在迎来关键时期。

官房长官菅义伟6日在记者会上表示：“国家和冲绳县将合作诚实应对，推进填海造地工程。”另一方面，边野古的美军施瓦布军营大门前聚集了约100名市民等进行抗议活动。

防卫省冲绳防卫局6日上午开始作业，将1个重十多吨的混凝土砌块从驳船上搬至起重船。该混凝土砌块用于固定放置在海中防止污染扩散的“防污膜”。据政府相关人士称，最快当天下午开始向海底设置，但7日以后进行的可能性较大。计划放置200个以上混凝土砌块，至防污膜完成设置预计将花费约3个月时间。

翁长原打算通过不批准将于3月底到期的“岩礁粉碎许可”的更新来阻止工程，但中央政府主张当地渔协放弃了需要许可的前提——渔业权，计划不再申请而是继续施工。

冲绳县反驳称“渔业权仍然存在”。除可能提起诉讼外，还在探讨包括不批准今后可能申请的工法变更许可等多项对抗措施。

海上主体工程将推进防污膜设置、护岸建设、填海造地、铺装等，总工期预计为5年。中央政府2015年10月开始了边野古设施主体工程，在施瓦布军营陆上部分建设了放置施工材料的场地等。（完）