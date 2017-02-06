日本牵头制定乘用车自动刹车装置国际标准

【共同社2月6日电】日本国土交通省近日宣布，将通过联合国下设的专家会议着手制定乘用车自动刹车装置的国际安全标准。今秋起将开始全面讨论，最快用一年左右的时间得出结论。国交省考虑在国际标准制定后修改相关法令，规定国内销售的新车型必须安装符合标准的自动刹车装置。

围绕自动刹车装置，公交车与卡车已率先制定国际标准，义务化进程正在推进。如果乘用车也引进国际标准，安装符合一定标准性能的自动刹车装置的汽车将得到普及，这或有助于防止包括老年司机在内因操作失误造成的交通事故。

日本政府在1月召开的联合国会议上提议成立专家会议并获得了批准。除避免追尾前方车辆外，会议还将讨论如何防止碰撞行人的事故。会议还就引进自动驾驶汽车的安全标准达成了共识。

许多生产商正在研发自动刹车装置。2015年日本国内生产的乘用车安装率达45%，但被指存在各企业产品性能参差不齐的问题。如果全球统一标准，也有望使日本厂商的产品更易登陆欧洲等地。

日本警察厅对75岁以上老年司机2015年发生的交通死亡事故分析结果显示，29%是因方向盘及刹车等操作失误所致。高性能自动刹车装置有望起到预防此类事故的效果。（完）