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话题：温泉养殖甲鱼计划在岛根县推进 为地区添活力

2017年02月06日

温泉养殖甲鱼计划在岛根县推进 为地区添活力

温泉养殖甲鱼计划在岛根县推进 为地区添活力

图为甲鱼加工销售商“Angel Hand”代表冈口祯子手拿甲鱼。摄于岛根县滨田市。（共同社）

　　【共同社2月6日电】在日本岛根县滨田市，使用温泉水提高生长速度的甲鱼养殖全面项目化计划正在推进。通过这一方式，在水温变低通常会冬眠的寒冷期，甲鱼也会健康地摄取饲料长大。该市也把甲鱼用于家乡纳税制度的答礼，作为振兴地区的亮点予以支持。

　　推进计划的是该市甲鱼加工销售商“Angel Hand”代表冈口祯子（46岁），把在县内清流中捕获的甲鱼用在滨田市涌出的旭温泉源泉养殖。据悉，通常甲鱼会在水温变为15度以下时冬眠，达到可以出货的约1公斤大小需要四五年时间，而在30度左右的温泉中养殖则不会冬眠，一年左右就能长大。

　　除了能大幅缩短出货周期以外，弱碱性泉质具有的杀菌作用可使甲鱼不易得病，可谓一箭双雕。今后将把店铺附近的水田改造成养殖池，汲取温泉的泉水，今年春季开始全面推进项目。

　　这项新的养殖项目在争取有效运用旭温泉的该市竞赛中获得了优秀奖。该市从2015年起，把冈口销售的甲鱼粉末等加工品用于家乡纳税制度的答礼，去年还加入了附带甲鱼怀石料理的温泉街酒店住宿套餐。

　　据岛根县透露，造访旭温泉的游客数在2002年总计超过8万人次，而最近有的年份跌破5万人次，因此上述举措作为重振当地的王牌而备受期待。冈口干劲十足地说：“希望通过提供好吃的甲鱼，让旭温泉焕发活力。”（完）

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