石破茂称就天皇退位展开广泛讨论是对国民负责 图为自民党前干事长石破茂接受共同社采访。（共同社）

【共同社2月6日电】有关日本自民党内围绕天皇退位的相关讨论方式，共同社近日采访了该党前干事长石破茂。以下是主要内容。

问：政府的专家会议汇总的论点整理中认为仅限当今一代天皇退位的特别法更有优势，您怎么看？

答：《宪法》规定天皇的地位“基于国民总体意愿”。我认为专家都是颇有见识的人物，但不知道由谁来按照何种标准进行的选择。专家的意见仅是意见而已，应该由代表全体国民的国会来体现（国民的）总体意愿。

问：自民党领导层力争通过部分干部参加的恳谈会来汇总结论。

答：我曾提出要求创造能广泛听取专家意见的机会，还提议将所属议员按当选次数来分，由干部听取意见的方法。但都未被采纳。

问：恳谈会成员以外人士只能以书面形式提出见解。

答：我也按照领导层的方针提出了书面见解，但大家一起讨论的程序也是必要的。通过讨论能意识到错的地方，得出更好的结论。党干部认为“（口头的话）就难以对发言负责”，我不明白为何这样就不能对发言负责任。

问：您强调讨论重要性的原因是什么？

答：自民党是国民政党。有责任听取选民的多种声音，展开广泛讨论。若国民的心离我们远去，就可能失去政权。

问：有关退位您怎么看？

答：为了不仅限一代而是永久性允许退位，修改《皇室典范》是最合理的做法。如果不修改典范就允许（仅限一代）退位，很可能与《宪法》相抵触。我认为有必要不拖延地完善稳定的皇位继承制度。在以男系男子为基本的同时，也应追求女系天皇的可能性。恢复（现已脱离皇族的）“旧宫家”也是一个方案，但脱离皇籍时间较长者成为皇位继承人的妥当性也可能被质疑。

问：您今后会怎么做？

答：（恳谈会汇总意见的过程中）应如何对待所属议员提交的书面见解，我可能会发表意见。

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石破茂：现年60岁，毕业于庆应大学。曾担任防卫相和农相等，共10次当选众议员。（完）