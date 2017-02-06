东京都知事派或力争在都议会选举中单独过半数 图为在东京都政府接受采访的知事小池百合子。2月6日上午摄于都政府大楼。（共同社）

【共同社2月6日电】6日采访相关人士获悉，实际上由东京都知事小池百合子率领的地区政党“都民第一之会”支持的千代田区现任区长在5日的区长选举中以压倒性优势击败自民党推荐的新人候选人后，“都民第一之会”开始讨论推举愈60名候选人，争取在7月东京都议会选举（127个议席）中获得单独过半数议席。

千代田区长选举成为小池阵营和自民党东京都支部联合会（都联）之间展开的“代理战”，受到全国关注。结果小池支持的现任区长获得超过6成以上的约1.6万张选票，以3倍多的得票数击败自民党推荐的新人等。

小池曾考虑在都议会选举中从该会推举30～40名候选人，但其周边人士称“区长选举的得票数超过预期”，因而认为可以推举更多候选人。该会将与对合作态度积极的公明党及部分民进党系议员等合作，力争确保多数优势。

小池6日上午接受采访，就都议会选举推举候选人一事称：“希望继续谋求各种可能性。将认真分析，作出切实有效的努力。”

东京都议会选举共有42个选区，分别有1～8个议席。据相关人士称，“都民第一之会”将在所有选区推举候选人，还考虑在一个选区最多推举4人左右。另一方面，遭遇惨败的自民党都联可能不得不修改针对都议会选举的战略。

自民党都联政务调查会长、众议员井上信治5日晚间接受媒体采访时强调：“这是非常惨痛的结果。我们将努力避免此事对都议会选举造成影响。目前还在筛选候选人阶段，将尽快推举更多的候选人，并介绍给东京都民。”（完）