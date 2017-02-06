Close

共同网

2017年02月06日 19時52分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

东京都知事派或力争在都议会选举中单独过半数

2017年02月06日

东京都知事派或力争在都议会选举中单独过半数

东京都知事派或力争在都议会选举中单独过半数

图为在东京都政府接受采访的知事小池百合子。2月6日上午摄于都政府大楼。（共同社）

　　【共同社2月6日电】6日采访相关人士获悉，实际上由东京都知事小池百合子率领的地区政党“都民第一之会”支持的千代田区现任区长在5日的区长选举中以压倒性优势击败自民党推荐的新人候选人后，“都民第一之会”开始讨论推举愈60名候选人，争取在7月东京都议会选举（127个议席）中获得单独过半数议席。

　　千代田区长选举成为小池阵营和自民党东京都支部联合会（都联）之间展开的“代理战”，受到全国关注。结果小池支持的现任区长获得超过6成以上的约1.6万张选票，以3倍多的得票数击败自民党推荐的新人等。

　　小池曾考虑在都议会选举中从该会推举30～40名候选人，但其周边人士称“区长选举的得票数超过预期”，因而认为可以推举更多候选人。该会将与对合作态度积极的公明党及部分民进党系议员等合作，力争确保多数优势。

　　小池6日上午接受采访，就都议会选举推举候选人一事称：“希望继续谋求各种可能性。将认真分析，作出切实有效的努力。”

　　东京都议会选举共有42个选区，分别有1～8个议席。据相关人士称，“都民第一之会”将在所有选区推举候选人，还考虑在一个选区最多推举4人左右。另一方面，遭遇惨败的自民党都联可能不得不修改针对都议会选举的战略。

　　自民党都联政务调查会长、众议员井上信治5日晚间接受媒体采访时强调：“这是非常惨痛的结果。我们将努力避免此事对都议会选举造成影响。目前还在筛选候选人阶段，将尽快推举更多的候选人，并介绍给东京都民。”（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月30日详讯：全日空和日航将拒绝7国乘客乘坐赴美航班
  2. 2017年02月01日详讯：韩国代表团要求更换酒店不住APA
  3. 2017年01月31日聚焦：慰安妇少女像问题给日中韩首脑会谈蒙上阴影
  4. 2017年01月30日焦点：日本警惕特朗普异次元外交手法 安倍拟灵活应对
  5. 2017年01月30日日本灾区陆前高田市巨型防潮堤基本建成

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网