日本文科相就公务员“下凡”问题举行记者会

【共同社2月6日电】日本文部科学相松野博一6日在文科省就有组织的该省官员“下凡”问题（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）举行记者会，透露称以文科省人事课前官员岛贯和男（67岁）为协调人的有组织“下凡”始于2009年，到大约2013年前后形成了有人事课参与的斡旋体制。除人事课长外，历代事务次官及文科审议官（均为副部长级）等高层官员也都知晓这一体制的存在。

文科省将在2月下旬就该斡旋体制以及内阁府再就业等监视委员会指出的“下凡”问题汇总中期报告，3月底拿出最终报告，公布包括借调人员在内的全体官员约3000人以及超过500名离职人员的调查结果。

松野在记者会上称：“有必要进一步调查当事人的认知和参与程度，弄清斡旋体制如何运作。将根据调查结果做出严肃处理。”首相安倍晋三当天在政府与执政党联络会议上强调：“必须消除国民产生的疑虑。将采取一切必要的手段。”

文科省为彻查该问题3日与律师等4名外部专家召开了首次会议，4日向已辞职的前次官前川喜平及历代人事课长、岛贯等人听取了情况。

日本《国家公务员法》从2009年起禁止政府省厅帮助离职人员再就业以及在职人员到存在利害关系的企业和团体开展求职活动。有分析认为，文科省可能通过前职员的斡旋而钻了规定的空子。

据文科相等透露，岛贯2009年7月从文科省离职后以顾问、参事等头衔在与该省相关的企业及团体再就业，工作之余介绍他人再就业。2016年成立了自身任代表的一般社团法人“文教论坛”，负责进行协调等。监视委员会没有过问岛贯的行为是否违法，但指出他在钻法律空子的公务员“下凡”斡旋中扮演了核心角色。（完）