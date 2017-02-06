日本朝野政党两项促进女性议员增加法案或整合

【共同社2月6日电】为了促使日本众参两院和地方议会的女性议员增加，目前开始出现了把朝野政党分别提出的两项法案整合成一项法案，并寻求在本届国会获得通过的动向。这是由于越来越多的意见担心若对立持续，被指落后于其他国家的女性参与政治将变得更加渺茫。

这两项法案均为“政治领域的男女共同参与推进法案”。内容为在各政党推举时尽可能争取男女候选人都推举。

跨党派议员联盟此前朝着让候选人“男女人数相同”的方向进行了讨论。不过，自民党内部涌现了“法案会产生男女反过来的歧视”等谨慎论调。因此，民进党、共产党、生活党（现自由党）和社民党这4个在野党去年5月以议联的方案为样本，提出了男女候选人“力争尽可能人数相同”的在野党法案。

而自民党慢一步在去年12月与公明党、日本维新会提出了执政党方案，内容是男女候选人“力争尽可能均等”。

据议会的国际组织“各国议会联盟”介绍，截至去年12月1日日本众院中女性议员的比例为9.5%，与各国议会（若两院制则以下院为准）比较后在193个国家中排名第157位，在7个发达国家中排名垫底。这一比例也大幅低于全球平均值23.1%。

对于这种情况，民进党议联成员认为“两项法案内容几乎相同，不应拘泥于面子”，决定向执政党法案妥协。议联本月1日召开非正式高层会议，决定了为整合成一项法案展开协调的方针。

担任议联干事长的自民党前总务会长野田圣子表示：“千里之堤溃于蚁穴，世界会因此发生改变。希望让法案的通过助推大潮流。”（完）