话题：日本交通领域积极利用大数据减少故障避免事故

【共同社2月6日电】充分利用航空、铁路等交通部门积累的庞大信息“大数据”提高安全性的尝试正在全面展开。将利用各种技术革新在运营中收集的数据与以往数据进行比较分析来预测故障。通过提前更换零部件等避免航班取消和事故。目标是将事故防范于未然的“终极安全”。

大数据已开始运用于推测消费者嗜好、预测灾害时疏散动向等。专家建议“在运输领域的应用很有意义，不如考虑一下收集更多数据的机制”。

日航此前对于公司所有的客机除定期检修外，还将数据超标判为异常进行维修，但有时更换零部件需要时间，因故障导致的航班取消一年中发生有200次左右。

与日本IBM一同研发、去年12月投入使用的新系统中，对传感器记录的引擎温度、各部位压力、阀门关闭状况等数据进行分析，从异常的前期“微小的数值变化”（日航负责人语）可以预测故障。负责人表示“希望这能帮助防止航班取消和延误”。

日本海事协会也从去年4月起开始新的尝试，由其设立的子公司收集航海中船只的温度计及压力计等数值，和正常值进行比较，尽早发现机器故障。该协会解释称：“原本依靠船员经验和直觉的部分可以进行数值化分析了。”目前收集数据的船只还少，今后将逐步增加对象，力争充分利用航海记录等各种数据。

JR山手线在批量生产前仅用1节编组运行的新型车辆E235系搭载了监视机器运行状况的系统以及可掌握商业运行中架线状况的监控装置。通过激光和传感器来计测磨损状况及偏离等。

东日本铁路公司（JR东日本）希望将大数据运用于新系统的开发，可持续收集数据捕捉异常征兆，提高维修工作的效率。

大数据在运输领域运用的发展，除使用数据分析的信息通信技术（ICT）的进步外，还得益于传感器的进步使得飞机等复杂构造物各部分动向能够被察知。

JR东日本社长富田哲郎表示：“希望能够发现此前的经验技术无法发现的风险，致力于打造终极安全。”（完）