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2017年02月06日 23時14分

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独家：东芝拟实施员工降薪以改善财务状况

2017年02月06日

　　【共同社2月6日电】6日获悉，处于经营重组期的东芝公司正考虑降低员工工资。公司高层已向多名相关人士透露此事。由于美国核电站建设业务最大预亏7000亿日元（约合人民币427亿元），此举旨在展现出自我牺牲的姿态，希望与请求予以继续贷款等援助的交易金融机构维持合作关系。

　　整个东芝集团拥有多达19万名员工。判断失误的管理层对此次亏损负有重大责任，强迫员工承受痛苦的降薪预计将遭到反对。对于安倍政府要求产业界连续4年实施加薪的春斗（春季劳资谈判），势必也将产生负面影响。

　　预计东芝的工会将在本月内决定连续两年退出“全日本电机电子信息相关产业工会联合会（简称电机联合）”的统一春斗。然后，或将与公司方面就降薪开始谈判。在去年的春斗中，东芝劳资双方曾同意将奖金额最多下调50%。资方预计将向劳方主张改善财务状况的必要性，以进一步缩减劳务费。

　　东芝受巨额损失影响，负债可能超过资产，陷入资不抵债的境地。强化财务基础成为紧要课题，公司打算通过拆分半导体业务出售部分股份等方式增加资本。变卖资产也在考虑当中。东芝计划在14日发布2016财年前三财季（4～12月）报表时公布损失额及应对措施。（完）

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