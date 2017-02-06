丰田上调财年业绩预期 日元走向成风险因素

【共同社2月6日电】丰田汽车公司6日宣布，把2016财年业绩预期中反映主营业务盈利状况的营业利润上调至1.85万亿日元（约合人民币1130亿元），以往的预期为1.7万亿日元。美国总统特朗普就任后的日元贬值动向推升了利润。不过与上财年相比减少35.2%，持续苦战，若日元因特朗普强硬的日元贬值批评而走高，就会转化为风险。当天，丰田和铃木公司签署了探讨业务合作的备忘录，力争在环保、安全等先进技术领域扩大业务范围。

除了日本的汇率政策外，特朗普还把以汽车领域为主的日美贸易不均衡视为问题。在东京都内召开记者会的丰田常务执行董事大竹哲也就对业绩的影响表示：“很难预测。将继续切实关注动向。”

2016财年的销售收入预期从26万亿日元上调至26.5万亿日元，净利润预期也从1.55万亿日元上调至1.7万亿日元。预想汇率从1美元兑103日元调整为107日元。

同时发布的2016财年前三财季财报显示，营业利润较上年同期减少32.5%至15,554亿日元。由于与上年同期相比日元走高，出口的盈利情况恶化。自因东日本大地震陷入大规模停工的2011年以来，前三财季利润为时隔四年同比下滑。

销售收入减少6.0%至201,547亿日元，净利润减少24.0%至14,327亿日元。

一同出席记者会的专务董事早川茂就与铃木的业务合作表示：“行业内外建立伙伴关系和制定规则比以往更加有必要。”今后将敲定具体内容，同时探讨互持股份的资本合作。（完）