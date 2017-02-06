日本驻韩大使返回首尔履职预计将在3月以后

【共同社2月6日电】日本政府为抗议韩国在慰安妇少女像问题上的做法而让驻韩大使长岭安政临时回国，长岭返回韩国的时间预计将在3月以后。这是由于在总统朴槿惠去留问题将迎来关键节点的3月中旬前，认为韩方难以着手解决问题的看法在日韩双方均有所增加。决定采取大使临时回国的措施到6日已满一个月。

围绕是否罢免遭弹劾起诉的朴槿惠，韩国宪法法院前院长在离任前曾表示应在3月13日前作出决定。如果朴槿惠未被罢免，日本政府将强烈要求现政府撤走少女像。不过，韩国国内多数意见认为朴槿惠将会被罢免。

如果朴槿惠被罢免，在下届政府上台前，少女像问题势必将停滞不前。有预测认为下届总统大选将在5月左右实施，日韩关系的冷却很有可能会长期化。

日本官房长官菅义伟在6日的记者会上表示：“返回韩国的时间未定。将综合考虑各种情况再作判断。”暗示1月9日临时回国的大使返回韩国的条件尚不成熟。首相安倍晋三的身边人士也声称：“韩国若不采取行动，就不可能让大使回去。”

外务省相关人士指出：“朴槿惠政府是在日韩共识中承诺为解决慰安妇少女像问题而努力的当事人。希望能想办法采取行动。但我并不认为能压倒要求废除共识的韩国舆论。”韩国外交相关人士也解释称：“朴槿惠政府已经失去了国民的支持。无法采取行动。”（完）