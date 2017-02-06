追踪安倍晋三首相（6日）
2017年02月06日
<上午>
09:21 抵达官邸。
09:24 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省事务次官杉山晋辅、北美局局长森健良。
10:39 会见财务省事务次官佐藤慎一、财务官浅川雅嗣、国际局局长武内良树、外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治、国际协力局局长山田泷雄。
10:44 会见财务省事务次官佐藤慎一、财务官浅川雅嗣、国际局局长武内良树。
11:02 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、官房副长官补中岛明彦、内阁情报官北村滋。
11:17 会见防卫相稻田朋美、国家安全保障局局长谷内正太郎、防卫省防卫政策局局长前田哲。
11:45 会见首相助理河井克行。
<下午>
12:02 出席政府与执政党联络会议。
12:37 会见自民党政务调查会长茂木敏充。
14:01 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省事务次官杉山晋辅、北美局局长森健良、经济局局长山野内勘二。
15:05 会见驻瑞士大使本田悦朗。
15:31 会见外务省事务次官杉山晋辅、亚洲大洋洲局局长金杉宪治、国际情报统括官铃木哲。
15:54 会见外务省事务次官杉山晋辅、亚洲大洋洲局局长金杉宪治。
16:22 会见内阁官房参事藤井聪。
16:58 抵达国会。
17:03 出席自民党高层会议。
17:29 返回官邸。
18:02 出席国家安全保障会议4大臣会议。总务相高市早苗、经济产业相世耕弘成、国家公安委员长松本纯、奥运相丸川珠代出席。
18:29 会见副首相兼财务相麻生太郎。
19:09 抵达东京都涩谷区的法式餐厅“PACHON”，与防卫相稻田朋美、石油巨头吉坤控股公司名誉顾问渡文明共进晚餐。
21:59 返回东京富谷的私宅。（完）