日本启动iPS视网膜细胞异体移植临床研究

【共同社2月6日电】日本理化学研究所等组成的团队6日启动了将他人的诱导多能干细胞（iPS细胞）制作的视网膜细胞移植给严重眼疾患者的临床研究，并以5名为目标开始招募对象患者。

这是全球首例使用他人iPS细胞制作的视网膜细胞进行移植的临床研究。1日获得厚生劳动省的专业小组的批准。在确认安全性的同时，未来还将力争改善视力。

在神户市召开记者会的理研多细胞系统形成研究中心（神户市）项目带头人高桥政代表示：“这是决定将来采取何种治疗方式的重要一步。”

第一例手术将力争在今年上半年实施。高桥表示，并不会立即公布实施移植及患者康复过程，将在得出科学验证结果后公布。

京都大学iPS细胞研究所所长山中伸弥教授评论称：“在期待的同时也感到紧张。”

临床研究的对象为视力下降、视野异常的“渗出型老年黄斑变性”患者，理研等2014年首次实施了使用患者本人iPS细胞的移植手术。

此次将使用京都大学储备的、从即使移植给他人也不易出现排异反应的特殊免疫型细胞制作的iPS细胞。使用患者本人iPS细胞进行移植需要11个月时间，但该临床研究预计可将时间最多减少到1个月，约1亿日元（约合人民币610万元）的费用也有望降至五分之一以下。

理研将培养成视网膜细胞，由神户市立医疗中心中央市民医院和大阪大学实施移植。主要将验证移植细胞会否变成肿瘤等，并调查能否维持视力。（完）