日防卫省改口称南苏丹PKO活动日报留有电子数据 图为在南苏丹首都朱巴的PKO设施内实施警戒的日本陆上自卫队队员。摄于2016年11月14日。（共同社）

【共同社2月7日电】关于日本防卫省销毁了记录南苏丹联合国维和行动（PKO）派遣部队活动情况的日报一事，防卫省6日转变态度承认了留有电子数据。此事曝光源自自民党众议员河野太郎当天发布的推特，他在推文中称“日报等以电子信息的形式保留了下来”，并附上了照片。

去年7月南苏丹爆发大规模冲突后治安局势恶化。当地部队制作的日报可能详细记录了局势及自卫队采取的行动，防卫省有可能因担心反对派遣的舆论高涨而刻意隐瞒。防卫省内部人士也表示“就算被说成隐瞒也没有办法”。

当有外部人士要求公开7月7日～12日的日报时，防卫省以日报已被销毁为由决定不予公开。该省6日向共同社表示，“在日报制作方和报告方的陆上自卫队等查找了文件，决定不公开。此后又扩大范围进行查找，在防卫省统合幕僚监部发现了日报。”防卫省称若再次接到公开信息的请求，将“妥善处理”。

根据防卫省的规定，PKO相关文件保存时间的标准为3年，但规定对于“随时发生并在短期内完成其使用目的的文件”等例外情况可以销毁。该省在此前接受采访时曾就销毁理由表示，派遣部队的所有日报均“已向上级作了汇报，完成了其使用目的”。当时还答复称，日报的内容在给下一批部队的交接事项相关文件中有一定程度的反映，日报包括电子数据在内没有保留。

南苏丹首都朱巴去年7月的冲突导致270人以上死亡。陆自宿营地附近的大楼也发生枪战，宿营地内还发现了疑为流弹的弹头。此前有批评指出，日报被销毁恐将使对当时的治安及部队情况等进行事后查证变得困难。（完）