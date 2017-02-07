详讯：美国国务卿亦表示尖阁诸岛适用安保条约

【共同社2月7日电】日本外相岸田文雄7日与美国国务卿蒂勒森举行了首次电话会谈。蒂勒森就尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）表示，属于规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条的适用对象。他表示“也反对一切试图损害日本施政权的单方面行动”。双方商定为强化同盟关系展开紧密合作，于近期会面举行首次会谈。岸田在记者会上透露了上述消息。

岸田将为10日举行的日本首相安倍晋三与美国总统特朗普的首脑会谈随同安倍前往华盛顿，准备在此期间举行与蒂勒森的外长会谈。中国的海洋活动、朝鲜的核与导弹及绑架问题、对俄外交将成为主要议题。

岸田在电话会谈后表示：“在国防部长马蒂斯后，国务卿也表明了（尖阁问题的）立场令人安心，有了良好的开端。国务卿非常理解亚太地区与日美同盟的重要性。”

岸田在会谈中对蒂勒森就任国务卿表示祝贺。他表示，世界的和平与稳定需要美国强大的领导力。

两位外长还就朝鲜局势、中国填埋岩礁推进军事基地化的南海问题交换了意见。

双方确认，今后将互相以“文雄”、“雷克斯”直呼其名。岸田在会谈后还表示“为了深化日美同盟，继续与国务卿建立信赖关系是首要大事”。

蒂勒森本月获得通过美国参议院认证后就任。电话会谈应日方要求举行，为时约15分钟。（完）