聚焦：日本车商归拢为三大阵营 瞄准未来先进技术

日本车商归拢为三大阵营 瞄准未来先进技术 2月6日下午，铃木汽车公司副董事长原山保人在披露财报的记者会后接受记者采访。摄于东京都千代田区。（共同社）

【共同社2月7日电】丰田汽车和铃木签署了为探讨先进技术领域业务合作的备忘录。两家公司还讨论展开资本合作，日本国内汽车厂商事实上已归拢为丰田、日产汽车、本田三大阵营。美国车商以特朗普政府为后盾加强攻势，欧洲车商近期也势头良好，比如德国大众（VW）位居2016年全球销量榜首。以先进技术为主的竞争迈入了新阶段。

▽没有余力

“对未来技术开发抱有担忧的铃木公司寻求合作，丰田带着热忱同意了磋商。”多年来率领铃木公司的董事长铃木修6日发表上述评论，反映了对踏上与丰田合作之路的安心感。

铃木2015年解除与大众的资本业务合作后，一直维持单独经营路线。但自动驾驶和环保等需要花费巨额开发投资的新一代技术领域竞争激化，规模较小的铃木一直在挣扎着前进。

此番铃木欲通过乘上丰田的巨型救生船力争在竞争中立于不败之地。6日的披露财报的记者会上，铃木副董事长原山保人被问及与丰田的合作是否会扩大至资本方面时并未给出明确回答，称“会慢慢考虑”。但从市场环境来看，很明显铃木并没有停在原地的余力。

▽欧洲车商

丰田2016年的集团全球销量因在美国市场表现失色而时隔四年痛失榜首之位。取而代之的冠军是2015年被曝柴油车尾气排放造假的大众公司。

大众的品牌形象虽然一度直线下降，但之后又重新回升。某汽车巨头干部吃惊地表示“见识到了欧洲车商的实力”。大众计划年内也在日本市场投放柴油车，可谓将完全雨过天晴，拨云见日。

自动驾驶方面，旗下拥有“梅赛德斯･奔驰”的德国戴姆勒公司以及宝马公司也明显表现出兴趣。丰田也为主导技术规格和规则的制定，打算探讨广泛的合作。

▽担忧材料

受日元汇率走低的积极影响，丰田和本田分别把2016财年营业利润预期上调了1500亿日元（约合人民币90亿元）和1350亿日元。

但市场相关人士的看法十分谨慎。乐天证券首席策略分析师窪田真之指出，“虽然有望上调，但股价却没上涨。背后存在对美国总统特朗普的担忧”，对于加强批评日元贬值和日本汽车市场的特朗普政府经济政策颇为警惕。

今后，以北美为主战场的丰田等公司的生意可能将变得难做。在原油价格走低的背景下，日本车商的燃效性能高这一强项变得难以成为卖点，也是一大隐患。市场上有观点认为，“像马自达那样不擅长生产大型车的车商日子不好过。”（完）