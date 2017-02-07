边野古海上主体工程开始设置砌块

【共同社2月7日电】日本政府7日在美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）搬迁目的地该县名护市边野古沿岸地区，开始向海底设置用于固定放置在海中防止污染扩散的“防污膜”的大型混凝土砌块。海上主体工程6日全面展开后，反对边野古搬迁的冲绳方面作出强烈反应，冲绳与中央政府的对立或将加深。

砌块从停在填海区域的起重船被投放并沉入海中。通过约3个月时间，228个单体重达十数吨的砌块将固定在海底并装上“防污膜”。上述作业完成后，工程将进入建造护岸阶段，继而先后推进填埋和铺设作业。

官房长官菅义伟7日在记者会上表示，“将根据相关法令最大限度考虑自然和生活环境，来推进工程。”

在与计划填埋位置毗邻的美军施瓦布军营门前，聚集了约100名反对派市民等人，高喊抗议口号。冲绳县知事翁长雄志当天来到县政府上班时仅向媒体表示，“之后会（面向媒体）阐述（感想）。”

据负责工程的防卫省冲绳防卫局称，砌块5日通过驳船被运至施工水域，6日有一部分被运至起重船上。

日本政府2015年10月从施瓦布军营陆地部分开始着手普天间机场替代设施的主体工程。本月6日开始了海上部分的工程。主体工程的工期预计为5年。（完）