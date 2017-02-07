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2017年02月07日 15時00分

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东京都涩谷区开展地震演练帮助回家困难人员

2017年02月07日

　　【共同社2月7日电】东京都政府7日连同涩谷区政府在涩谷站附近开展了应对地震演练，假想发生首都直下型地震造成大量回家困难人员。参演人数达到近4000人，确认了如何应对在迎接2020年东京奥运会和残奥会前增加的访日外国人等。

　　演练假想了以东京湾北部为震中发生里氏7.3级地震，年轻人等聚集的涩谷站附近出现了大量难以回家的人员。JR、私营铁路及相关企业等也参加了演练。

　　演练中，在中心街响起了日语广播称“发生了地震，请大家不要慌张冷静行动”。此次演练还首次启用了将广播内容翻译成多语种进行显示的智能手机APP，参演人员通过英文、中文等进行了查看确认。

　　站前十字路口的大型显示屏通过日文、英文、中文及韩文将人流疏导至临时躲避区域。在日本的大学就读的中国留学生刘林华（30岁）表示，很多朋友来日本旅游，在语言不通的情况下要是碰到地震可能会慌乱，通过中文疏导真的很好。

　　2011年发生东日本大地震时，首都圈估计有超过500万人一度无法回家。为帮助老年人、孕妇等“需特殊照顾”人群回家，东京都还与拥有较多东京上班族居民的埼玉县携手，实施了用巴士将参演者运往该县川越市的演练。（完）

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