日国会审议文科省公务员“下凡”问题 前事务次官致歉

【共同社2月7日电】因日本文部科学省“下凡”问题（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）引咎辞职的前事务次官前川喜平（62岁）7日作为知情人出席了众院预算委员会的集中审议，称“把再就职等监视委员会的存在斡旋体系、人事课有重大关联这一认识作为事实接受”，承认了文科省存在以负责协调的原职员和人事课为中心的有组织斡旋行为。日本首相安倍晋三强调，“决心彻底追究，防止再次发生。”

这是前川1月20日辞职后首次在正式场合露面。前川致歉称：“深感自己的责任万死难辞。我轻率地相信了原职员的斡旋不违反再就职规定，有损外界对政府的信任，深表歉意。”

人事课原职员岛贯和男（67岁）解释说：“我原本认为我是站在普通民众的立场上帮助了别人。对规定认识不足，我感到羞愧。”他透露，有意在年度内解散自己担任理事长一职、作为为“下凡”斡旋的据点的一般社团法人“文教论坛”。已获悉论坛的事务所租金和秘书人事费由文科省协调让该省相关团体进行了负担。

文科省8名历任人事课课长也出席了审议。人事课开始全面参与的2013年时任课长伯井美德表示：“知晓通过特定原职员斡旋介绍再就职单位一事。客观来看这是钻法律空子的行为。正在深刻反省。”

另一方面，安倍对文科省的问题指出，“被说成整个组织的问题也无可辩驳。这是不可以出现之事。”安倍还称“将由各省厅进行调查，表明政府观点”，有意以政府全体为对象讨论防止再次发生此类问题的措施。

上述发言是回答了自民党议员牧原秀树、公明党议员高木美智代、民进党议员江田宪司的提问。

江田主张针对违法“下凡”设立刑事惩罚进行从严惩治。但国家公务员制度担当相山本幸三称“将在全府省厅进行切实的再就职实态调查，考虑有实效性的应对”。（完）